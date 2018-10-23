Московский "Спартак" может возглавить украинский специалист Виктор Скрипник, ныне работающий с латвийской "Ригой".

Об этом, как информирует Спорт24, сообщил известный журналист Михаил Моссаковский. Согласно его сведениям, уже сегодня состоится встреча между представителями 48-летнего тренера и руководством "красно-белых". По ее итогам российский клуб может принять решение о сотрудничестве с украинцем.

Ранее Скрипник на протяжении двух лет возглавлял бременский "Вердер". По версии авторитетного портала Transfermarkt, в сезоне 2014/2015 он стал лучшим тренером Бундеслиги.

Напомним, Глушаков и Ещенко провели первую тренировку с основой "Спартака" после их перевода в дубль. | soccernews.ru