"Спартак" может возглавить украинский специалист

Теги спартак москвавиктор скрипник

"Спартак" может возглавить украинский специалистМосковский "Спартак" может возглавить украинский специалист Виктор Скрипник, ныне работающий с латвийской "Ригой".

Об этом, как информирует Спорт24, сообщил известный журналист Михаил Моссаковский. Согласно его сведениям, уже сегодня состоится встреча между представителями 48-летнего тренера и руководством "красно-белых". По ее итогам российский клуб может принять решение о сотрудничестве с украинцем.

Ранее Скрипник на протяжении двух лет возглавлял бременский "Вердер". По версии авторитетного портала Transfermarkt, в сезоне 2014/2015 он стал лучшим тренером Бундеслиги.

Напомним,  Глушаков и Ещенко провели первую тренировку с основой "Спартака" после их перевода в дубль. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов