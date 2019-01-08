"Спартак" может заблокировать переход Ананидзе в "Витесс"

Московский "Спартак" может заблокировать переход своего полузащитника Жано Ананидзе в "Витесс", сообщают российские СМИ.

В стане "красно-белых" из-за голландского налогового законодательства считают условия аренды 26-летнего грузина невыгодными для клуба.

"Спартак" потребовал пересмотра деталей арендного договора. Если же найти компромисс не удастся, то Ананидзе, скорее всего, продолжит карьеру в "Крыльях Советов".

В текущем сезоне хавбек сыграл за "народную команду" всего 3 матча, в которых сделал 1 ассист. Его контракт рассчитан до июня 2021 года.

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