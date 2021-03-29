"Спартак" может заменить Тедеско другим немецким тренером

Теги спартак москваторстен финкдоменико тедеско

"Спартак" может заменить Тедеско другим немецким тренером

Фото инстаграм Торстена Финка

Торстен Финк является кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака", утверждает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, немецкий специалист может летом заменить своего соотечественника Доменико Тедеско у руля "красно-белых".

53-летний Финк ранее возглавлял "Ингольштадт", "Базель", "Гамбург", АПОЭЛ, "Аустрию", "Грассхоппер" и "Виссел Кобе".

Тедеско решил не продлевать контракт со "Спартаком" и покинуть клуб по окончании сезона в статусе свободного агента.

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