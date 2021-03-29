"Спартак" может заменить Тедеско другим немецким тренером
Торстен Финк является кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака", утверждает журналист Джанлуиджи Лонгари.
По его информации, немецкий специалист может летом заменить своего соотечественника Доменико Тедеско у руля "красно-белых".
53-летний Финк ранее возглавлял "Ингольштадт", "Базель", "Гамбург", АПОЭЛ, "Аустрию", "Грассхоппер" и "Виссел Кобе".
Тедеско решил не продлевать контракт со "Спартаком" и покинуть клуб по окончании сезона в статусе свободного агента.
Не пропустите: Тихонов высказался о возможности возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Дженоа" и "Специя" нацелились на защитника ЦСКА
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят с "Арсеналом" за Эдегора
-
"Ливерпуль" близок к трансферу защитника "РБ Лейпциг"
-
Левандовски травмировался в матче с Андоррой
-
Василий Уткин дал оценку поражению России от Франции на молодёжном Евро-2021
-
Сборная Италии побила собственный рекорд 47-летней давности
-
10 игроков сборной России проверили на допинг
-
"Спартак" может заменить Тедеско другим немецким тренером
-
Сборная Испании установила рекорд квалификации ЧМ
-
Шевченко высказался об упущенной победе над Финляндией
-
Тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение от Франции на Евро-2021
-
Ибрагимович сделал шедевральный ассист в игре с Косово
-
В УЕФА объяснили отсутствие системы VAR на матчах квалификации ЧМ-2022 после скандала с Роналду
-
Левандовски продлил блестящую голевую серию
-
Главные новости дня: 28 марта
-
Агент Головина отреагировал на информацию об интересе "Севильи"
-
Голевая феерия Дании, тяжелые победы Испании и Германии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 28 марта
-
Головин отказался от перехода в клуб АПЛ
-
Германия с трудом победила Румынию в отборе ЧМ-2022
-
Дубль Левандовски принес Польше крупную победу над Андоррой