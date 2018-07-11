"Спартак" может заплатить 20 миллионов евро за бразильского игрока

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"Спартак" может заплатить 20 миллионов евро за бразильского игрока

"Спартак" вернулся к кандидатуре нападающего "Гремио" Луана, сообщает Goal.

По сведениям издания, российский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро.

"Красно-белые" пытались купить игрока еще прошлым летом, но тогда он отказался уезжать из Бразилии, надеясь попасть в состав сборной на ЧМ-2018.

В минувшем сезоне 25-летний Луан провел за "Гремио" 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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