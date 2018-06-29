"Спартак" может заплатить девять миллионов евро за игрока сборной Кабо-Верде

Теги спартак москвагалатасарайгарри родригеш

"Спартак" может заплатить девять миллионов евро за игрока сборной Кабо-Верде
"Спартак" проявляет интерес к кабовердийскому полузащитнику "Галатасарая" Гарри Родригешу, сообщает Gunes.

По сведениям издания, московский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него девять миллионов евро. Впрочем турки оценивают его не менее, чем в 15 миллионов.

Родригеш играет на левом фланге полузащиты и может стать преемником Квинси Промеса, которым интересуются английские клубы.

В минувшем сезоне 27-летний Родригеш провел за "Галатасарай" 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

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