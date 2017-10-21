"Спартак" на "Открытие Арене" чудом не проиграл "Амкару"
После феерической победы над "Ceʙильей" (5:1) стало понятно, что "Спартак" преодолел тот игровой кризис, который наблюдался у действующего чемпиона России со старта сезона. Однако домашний матч 14-го тура РФПЛ против "Амкара" не сулил "ĸpaϲнo-бeлым" легкой прогулки. Команда Гаджи Гаджиева ʙ пoϲлeдниx чeтыpex мaтчax ни paзy нe пpoигpaла, oдepжaʙ тpи ʙиĸтopии пpи oднoй ничьeй. К тому же в этих матчах пермяки оставляли свои ворота нетронутыми, так что перед подопечными Массимо Карреры стояла непростая задача – прервать "сухую" серию "Амкара".
Открыть счет москвичи могли уже на 5-й минуте. Глушаков получил мяч на левом фланге и тут же выкрутил сферу на ближнюю штангу. А там первый на мяче оказался Попов, но удар Ивелина головой пришелся в сантиметрах от стойки. Стартовый натиск "Спартака" продолжился и вот уже Промес пробивает с линии штрафной – чуть правее створа.
Пробиться к воротам пермяков было непросто, поэтому "красно-белые" много и часто били издали. Прикладывался к мячу даже Мельгарехо, но прицел в этот вечер у спартаковцев был немного нарушен. Гости делали вид, что намерены действовать на контратаках. На самом же деле игроки "Амкара" предельно четко работали на оборону и об игре впереди даже не думали.
Впрочем, у "Спартака" были шансы забить еще в первом тайме. Минут за 10 до перерыва москвичи упустили сразу два шанса открыть счет. Сначала "ĸpaϲнo-бeлые" пробивали перспективный штрафной, который заработал Промес. К мячу подошел Фернандо и выкручивал мяч в девятку, но сфера предательски ударилась о перекладину и улетела за пределы поля. А буквально через минуту хозяева провели, пожалуй, самую опасную атаку в тайме. Мельгарехо вывел Промеса на свидание с Нигматуллиным, но целя в дальний угол, голандец совсем чуть-чуть не попал в створ.
Тайм второй начался по похожему сценарию. Гости до поры до времени игнорировали игру в атаке, а спартаковцы бились об оборону "Амкара", как о стену. Каррера пошел на усиление, выпустив на поле Педро Рошу, но и это не помогло. Забросы в штрафную не находили адресата, а стандарты ничего не давали "красно-белым".
Самое же интересное началось в последние 10 минут встречи. И, как ни странно, у ворот "Спартака". Первая же атака серьезная пермяков в матче могла завершиться голом. Гащенков шикарным пасом вывел на ворота Идову, а тот ударом левой с 10 метров просто не попал в ворота. Дальше – больше. 85-я минута матча, снова Идову выводят к воротам, Селихов выходит навстречу, но нигериец успевает прокинуть мяч в сторону, после чего голкипер "красно-белых" ногами сбивает нападающего "Амкара". Очевидный пенальти, что подтвердили многочисленные видеоповторы. Однако Павел Кукуян прощает "Спартака", закрывая глаза на произошедшее. И, наконец, на 87-й минуте Бодул прекрасно играет на острие, пробивает из-под защитника в дальний угол, но Селихов чудом вытаскивает мяч. Идову спешил добить мяч, но голкипер "красно-белых" успел выбить мяч, спасая свою команду.
Финального штурма у команды Массимо Карреры не получилось. Видимо москвичи пребывали под впечатлением от моментов, которые случились у их ворот. По такой игре еще можно поспорить, кто на самом деле потерял два очка, а кто приобрел одно. Однако финальный свисток зафиксировал ничью.
"Спартак" – "Амкар" – 0:0
"Спартак": Селихов, Ещенко (Кутепов, 53), Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Попов (Роша, 62), Промес, Глушаков, Мельгарехо, Адриано.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Конде, Сиваков, Идову, Эзатоллахи, Баланович (Огуде, 89), Гол (Костюков, 63), Гащенков, Прокофьев (Бодул, 71).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Спартак" – "Амкар" – 0:0 (обзор)
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