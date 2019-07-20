"Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом"
В рамках 2-го тура РПЛ "Ростов" добыл ничью в матче со "Спартаком".
"Ростов" - "Спартак" 2:2
Голы: Байрамян, 23 - 1:0, Луис Адриано (пен), 25 - 1:1, Джикия, 66 - 1:2, Зуев, 90 - 2:2
"Ростов": Песьяков, Козлов, Чистяков, Чернов, Сигурдссон, Байрамян (Зуев, 57), Еременко, Попов (Саплинов, 80), Норманн, Ионов (Гацкан, 88), Шомуродов.
"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Ещенко (Рассказов, 16), Бакаев (Ташаев, 87), Гулиев, Фернандо, Зобнин, Луис Адриано, Понсе (Мелкадзе, 67).
Предупреждения: Зуев (60), Еременко (63), Мелкадзе (73), Бакаев (84), Фернандо (88).
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|2
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|2
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|Ахмат
|1
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|1
|3
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|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|ЦСКА Москва
|2
|3
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|1
|12
|Динамо Москва
|1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|16
|Оренбург
|2
|0