"Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом"

В рамках 2-го тура РПЛ "Ростов" добыл ничью в матче со "Спартаком".

"Ростов" - "Спартак" 2:2

Голы: Байрамян, 23 - 1:0, Луис Адриано (пен), 25 - 1:1, Джикия, 66 - 1:2, Зуев, 90 - 2:2

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чистяков, Чернов, Сигурдссон, Байрамян (Зуев, 57), Еременко, Попов (Саплинов, 80), Норманн, Ионов (Гацкан, 88), Шомуродов.

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Ещенко (Рассказов, 16), Бакаев (Ташаев, 87), Гулиев, Фернандо, Зобнин, Луис Адриано, Понсе (Мелкадзе, 67).

Предупреждения: Зуев (60), Еременко (63), Мелкадзе (73), Бакаев (84), Фернандо (88).

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