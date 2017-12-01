"Спартак" на последних минутах вырывает победу над тульским "Арсеналом"

Действующий чемпион российской Премьер-лиги московский "Спартак" открывал программу 19-го тура в Туле, в поединке против местного "Арсенала". Обе команды подошли к очной встрече с прекрасными показателями. Так "канониры" на протяжении последних 4-х домашних матчей сохраняли свои ворота "сухими", а команда Массимо Карреры не проигрывала в чемпионате уже 11 туров.

Однако в отчетной встрече игрокам обеих команд пришлось столкнуться с непростой ситуацией уже со стартовых минут поединка. В Туле бушевала непогода: мокрый снег с дождем сопровождался сильным порывистым ветром. Так что яркой комбинационной игры можно было не ждать в этой встрече.

В ходе стартового отрезка матча игроки попросту привыкали к погодным условиям, а первый голевой момент возник только на 12-й минуте. Габулов сделал передачу через все поле, а выскочивший на ворота Кангва сумел переиграть в воздухе Селихова, но в ворота не попал. "Спартак" попытался ответить, но удар вышедшего на ударную позицию Педро Рошы заблокировал кто-то из защитников "канониров".

В дальнейшем созидать было все труднее, однако, несмотря на это, хозяева снова создали остроту у ворот "красно-белых". Горбатенко от левой бровки прострелил на ближнюю штангу и Джорджевич в падении выставленной вперед ногой едва не замкнул эту передачу, попав при этом в сопровождавшего его по пятам Джикию.

Еще один момент у "Арсенала" случился уже перед перерывом. Разыграли хозяева штрафной, навесив мяч в штрафную, после чего Джорджевич выстреливает головой метров с 7-ми в высоченном прыжке, направляя в итоге сферу совсем рядом с левой от себя стойкой.

На стартовых минутах второй половины матча гости значительно активизировались. Сразу ряд атак москвичей могли по такой погоде завершиться взятием ворот, но в одном из эпизодов Самедов с 10-ти метров пробил прямиком в Габулова. А на 52-й минуте отличный шанс открыть счет упустил Мельгарехо. Практически с линии вратарской пробивал Лоренсо, но самую малость не попал в створ.

Однако спустя пять минут мяч все-таки влетел в ворота "Арсенала". После подачи в штрафную со стандарта Сунзу в борьбе с Луисом Адриано срезал мяч в собственные ворота. Но секундой ранее ассистент арбитра просигнализировал об офсайде. Как ни пытались "красно-белые" оспорить это решение, рефери в поле гол отменил.

Ближе к середине тайма "канониры" сумели перехватить инициативу, и вот уже Ткачев пробивает со средней дистанции, но прямо в руки Селихову. Пытались хозяева заработать пенальти, когда на газоне оказался Джорджевич, но слишком уж картинно падал Лука.

К концу встречи напряжение достигло своего апогея. Цена ошибки стала высока и игроки стали заметно осторожничать. При этом хороший шанс был у Луиса Адриано, когда он вывалился на ворота слева. Но удар у бразильца не получился.

Развязка наступила на последней минуте основного времени. Разыграли как по нотам мяч слева в чужой штрафной Попов, Луис Адриано и Глушаков, по итогам чего вывел бразилец Дениса к центру вратарской "Арсенала". Ну а далее капитан "Спартака" покатил сферу правее от себя точно в цель и мяч Габулов уже не доставал – 0:1.

Арбитр добавил 4 минуты, но финальный свисток прозвучал на 7-й. Хозяева пытались навалом что-либо создать у ворот Селихова, но москвичи отстояли победу. Что ж "красно-белые" добыли важнейшую и тяжелейшую победу и с хорошим настроением отправятся в Ливерпуль.

"Арсенал" Т – "Спартак" – 0:1

Гол: Глушаков, 90.

"Арсенал": Габулов, К.Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Бурчану (Расич, 90+5), Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Кангва (Александров, 78), Джорджевич.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Бокетти, Джикия, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90+7), Мельгарехо (Попов, 75), Пашалич, Адриано, Педро Роша (Зобнин, 62).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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