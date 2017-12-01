"Спартак" на последних минутах вырывает победу над тульским "Арсеналом"

Теги арсенал туласпартак москва

"Спартак" на последних минутах вырывает победу над тульским "Арсеналом"

Действующий чемпион российской Премьер-лиги московский "Спартак" открывал программу 19-го тура в Туле, в поединке против местного "Арсенала". Обе команды подошли к очной встрече с прекрасными показателями. Так "канониры" на протяжении последних 4-х домашних матчей сохраняли свои ворота "сухими", а команда Массимо Карреры не проигрывала в чемпионате уже 11 туров.

Однако в отчетной встрече игрокам обеих команд пришлось столкнуться с непростой ситуацией уже со стартовых минут поединка. В Туле бушевала непогода: мокрый снег с дождем сопровождался сильным порывистым ветром. Так что яркой комбинационной игры можно было не ждать в этой встрече.

В ходе стартового отрезка матча игроки попросту привыкали к погодным условиям, а первый голевой момент возник только на 12-й минуте. Габулов сделал передачу через все поле, а выскочивший на ворота Кангва сумел переиграть в воздухе Селихова, но в ворота не попал. "Спартак" попытался ответить, но удар вышедшего на ударную позицию Педро Рошы заблокировал кто-то из защитников "канониров".

В дальнейшем созидать было все труднее, однако, несмотря на это, хозяева снова создали остроту у ворот "красно-белых". Горбатенко от левой бровки прострелил на ближнюю штангу и Джорджевич в падении выставленной вперед ногой едва не замкнул эту передачу, попав при этом в сопровождавшего его по пятам Джикию.

Еще один момент у "Арсенала" случился уже перед перерывом. Разыграли хозяева штрафной, навесив мяч в штрафную, после чего Джорджевич выстреливает головой метров с 7-ми в высоченном прыжке, направляя в итоге сферу совсем рядом с левой от себя стойкой.

На стартовых минутах второй половины матча гости значительно активизировались. Сразу ряд атак москвичей могли по такой погоде завершиться взятием ворот, но в одном из эпизодов Самедов с 10-ти метров пробил прямиком в Габулова. А на 52-й минуте отличный шанс открыть счет упустил Мельгарехо. Практически с линии вратарской пробивал Лоренсо, но самую малость не попал в створ.

Однако спустя пять минут мяч все-таки влетел в ворота "Арсенала". После подачи в штрафную со стандарта Сунзу в борьбе с Луисом Адриано срезал мяч в собственные ворота. Но секундой ранее ассистент арбитра просигнализировал об офсайде. Как ни пытались "красно-белые" оспорить это решение, рефери в поле гол отменил.  

Ближе к середине тайма "канониры" сумели перехватить инициативу, и вот уже Ткачев пробивает со средней дистанции, но прямо в руки Селихову. Пытались хозяева заработать пенальти, когда на газоне оказался Джорджевич, но слишком уж картинно падал Лука.

К концу встречи напряжение достигло своего апогея. Цена ошибки стала высока и игроки стали заметно осторожничать. При этом хороший шанс был у Луиса Адриано, когда он вывалился на ворота слева. Но удар у бразильца не получился.

Развязка наступила на последней минуте основного времени. Разыграли как по нотам мяч слева в чужой штрафной Попов, Луис Адриано и Глушаков, по итогам чего вывел бразилец Дениса к центру вратарской "Арсенала". Ну а далее капитан "Спартака" покатил сферу правее от себя точно в цель и мяч Габулов уже не доставал – 0:1.  

Арбитр добавил 4 минуты, но финальный свисток прозвучал на 7-й. Хозяева пытались навалом что-либо создать у ворот Селихова, но москвичи отстояли победу. Что ж "красно-белые" добыли важнейшую и тяжелейшую победу и с хорошим настроением отправятся в Ливерпуль.

"Арсенал" Т – "Спартак" – 0:1

Гол: Глушаков, 90.

"Арсенал": Габулов, К.Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Бурчану (Расич, 90+5), Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Кангва (Александров, 78), Джорджевич.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Бокетти, Джикия, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90+7), Мельгарехо (Попов, 75), Пашалич, Адриано, Педро Роша (Зобнин, 62).

Александр Никитин | http://soccernews.ru 

Не пропустите! Избиение младенцев: ЦСКА разгромил "Тосно"

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 ЦСКА Москва 19 35
3 Спартак Москва 19 34
4 Зенит Санкт-Петербург 18 33
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 19 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов