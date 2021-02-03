"Спартак" на сборах сыграл в пейнтбол (видео)

"Спартак" на сборе в ОАЭ не только тренируется, но и развлекается. Одним из видов активного отдыха стала игра в пейнтбол, в которой участвовали футболисты, тренеры, персонал.



Пресс-служба "красно-белых" разместила в Ютубе видео, которое назвали "Операция "Спартак" в пустыне": Джикия против Чепзановича"

"Футболисты наконец-то смогли выпустить пар после тяжелых нагрузок, а главным объектом для охоты по традиции стал Владимир "Сербский зверь" Чепзанович " – написали спартаковцы.