"Спартак" на сборах сыграл в пейнтбол (видео)

Теги спартак москвагеоргий джикия

"Спартак" на сборах сыграл в пейнтбол (видео)"Спартак" на сборе в ОАЭ не только тренируется, но и развлекается. Одним из видов активного отдыха стала игра в пейнтбол, в которой участвовали футболисты, тренеры, персонал.

Пресс-служба "красно-белых" разместила в Ютубе видео, которое назвали "Операция "Спартак" в пустыне": Джикия против Чепзановича"

"Футболисты наконец-то смогли выпустить пар после тяжелых нагрузок, а главным объектом для охоты по традиции стал Владимир "Сербский зверь" Чепзанович " – написали спартаковцы.

Следующий сбор москвичи проведут в России – или в столице, или в Сочи (в зависимости от погоды).

Читать также: Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ

Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов