"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет с "Ригой"

Московский "Спартак" выбрал очередного соперника для контрольной игры на первом сборе в ОАЭ.

Им стала "Рига", матч с которой состоится 7 февраля в 15:00 по московскому времени.

Напомним, "красно-белые" также сыграют с двумя чемпионами своих стран. 30 января состоится игра с узбекским "Пахтакором", а 6 февраля с белорусским "Шахтером" из Солигорска.