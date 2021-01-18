"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет с "Ригой"
Московский "Спартак" выбрал очередного соперника для контрольной игры на первом сборе в ОАЭ.
Им стала "Рига", матч с которой состоится 7 февраля в 15:00 по московскому времени.
Напомним, "красно-белые" также сыграют с двумя чемпионами своих стран. 30 января состоится игра с узбекским "Пахтакором", а 6 февраля с белорусским "Шахтером" из Солигорска.
Кроме "Спартака", "Рига" проведет 2 матча с другими российскими клубами: с "Зенитом" 21 января" и "Краснодаром" 27 января.
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