"Спартак" нацелился на 20-летнего игрока "Вииторула"

"Спартак" намерен купить этим летом 20-летнего полузащитника "Вииторула"​ Яниса Хаджи, передает gsp.ro.

Московский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро. Решение о трансфере будет принято в течение трех дней.

В минувшем сезоне хавбек участвовал в 39 матчах в составе "Вииторул", в которых отметился 14 голами.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" подвел итог матча за Суперкубок с "Локомотивом"| http://soccernews.ru