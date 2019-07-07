"Спартак" нацелился на 20-летнего игрока "Вииторула"
"Спартак" намерен купить этим летом 20-летнего полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, передает gsp.ro.
Московский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро. Решение о трансфере будет принято в течение трех дней.
В минувшем сезоне хавбек участвовал в 39 матчах в составе "Вииторул", в которых отметился 14 голами.
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
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|Арсенал Тула
|30
|46
|7
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|10
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|38
|11
|Рубин
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|30
|33
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|30
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