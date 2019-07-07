"Спартак" нацелился на 20-летнего игрока "Вииторула"

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"Спартак" нацелился на 20-летнего игрока "Вииторула"

"Спартак" намерен купить этим летом 20-летнего полузащитника "Вииторула"​ Яниса Хаджи, передает gsp.ro.

Московский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро. Решение о трансфере будет принято в течение трех дней.

В минувшем сезоне хавбек участвовал в 39 матчах в составе "Вииторул", в которых отметился 14 голами.

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