"Спартак" нацелился на бразильца из "Бенфики"

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"Спартак" нацелился на бразильца из "Бенфики"

Фото: инстаграм Жилберто/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проявляет интерес к правому бразильскому защитнику лиссабонской "Бенфики" Жилберто, сообщает Sport24.

По сведениям источника, в настоящее время клубы ведут переговоры. Игроком также интересуются европейские и бразильские клубы.

В прошлом сезоне 28-летний Жилберто провел за "Бенфику" 36 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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