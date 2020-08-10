"Спартак" нацелился на бразильского хавбека

Теги спартак москваолимпиакос пирейтрансферыгильерме дос сантос торрес

"Спартак" нацелился на бразильского хавбека

Московский "Спартак" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Олимпиакоса" Гильерме дос Сантос Торресу, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, пока что клубы не вступали в переговоры.

В минувшем сезоне 29-летний Гильерме провел за "Олимпиакос" 46 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Португезу", "Коринтианс", "Удинезе" и "Депортиво". В сборную Бразилии не вызывался.

Не пропустите: "Спартак" нацелился на швейцарского защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Леонид Федун оценил возможность переигровки матча "Спартак" - "Сочи"

Леонид Федун оценил возможность переигровки матча "Спартак" - "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов