"Спартак" нацелился на бразильского хавбека

Московский "Спартак" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Олимпиакоса" Гильерме дос Сантос Торресу, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, пока что клубы не вступали в переговоры.

В минувшем сезоне 29-летний Гильерме провел за "Олимпиакос" 46 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Португезу", "Коринтианс", "Удинезе" и "Депортиво". В сборную Бразилии не вызывался.

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