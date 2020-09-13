"Спартак" нацелился на бывшего хавбека "Интера"

Теги спартак москваэсекьель скелоттотрансферы

"Спартак" нацелился на бывшего хавбека "Интера"

Московский "Спартак" проявляет интерес к итальянскому защитнику аргентинского происхождения Эсекьелю Скелотто, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По данным источника, "красно-белые" сделали предложение футболисту, который сейчас является свободным агентом. Таким образом, итальянец может перейти в "Спартак" бесплатно. Игроком также интересуется "Бешикташ".

Последним клубом 31-летнего Скелотто является "Брайтон", за который он выступал с 2017 по 2020 годы, провел 32 матча и отдал одну результативную передачу. Также он играл за "Банфилд", "Чезену", "Аталанту", "Катанию", "Интер", "Сассуоло", "Парму", "Кьево" и "Спортинг". За сборную Италии сыграл 1 матч. 

Не пропустите: Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" сообщил "Зениту" цену на Матиаса Весино

"Интер" сообщил "Зениту" цену на Матиаса Весино

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов