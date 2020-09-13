"Спартак" нацелился на бывшего хавбека "Интера"

Московский "Спартак" проявляет интерес к итальянскому защитнику аргентинского происхождения Эсекьелю Скелотто, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По данным источника, "красно-белые" сделали предложение футболисту, который сейчас является свободным агентом. Таким образом, итальянец может перейти в "Спартак" бесплатно. Игроком также интересуется "Бешикташ".

Последним клубом 31-летнего Скелотто является "Брайтон", за который он выступал с 2017 по 2020 годы, провел 32 матча и отдал одну результативную передачу. Также он играл за "Банфилд", "Чезену", "Аталанту", "Катанию", "Интер", "Сассуоло", "Парму", "Кьево" и "Спортинг". За сборную Италии сыграл 1 матч.

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