"Спартак" нацелился на двух игроков "Арсенала"

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"Спартак" нацелился на двух игроков "Арсенала"

Московский "Спартак" летом может подписать сразу двух игроков тульского "Арсенала", сообщает Sport24.

По информации источника, в шорт-листе "красно-белых" находятся вратарь Михаил Левашов и защитник Максим Беляев.

В текущем сезоне 27-летний Левашов сыграл за "Арсенал" 18 матчей и пропустил 22 гола. Его стоимость оценивается в 1 миллион евро.

27-летний Беляев в нынешней кампании забил 1 мяч в 33 играх за "канониров". Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что нынешний тренер "Спартака" Олег Кононов ранее возглавлял "Арсенал", поэтому хорошо знаком с обоими футболистами.

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