"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

Два игрока "Крузейро" привлекли внимание московского "Спартака", об этом рассказал вице-президент бразильского клуба Итаир Машадо.

По его словам, "красно-белые" внимательно следят за прогрессом нескольких футболистов, имена которых он пока не может назвать.

Машадо рассчитывает использовать интерес российского клуба для выкупа трансфера Педро Роши, который сегодня присоединился к "Крузейро" на правах аренды до конца 2019 года.

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