"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"
Два игрока "Крузейро" привлекли внимание московского "Спартака", об этом рассказал вице-президент бразильского клуба Итаир Машадо.
По его словам, "красно-белые" внимательно следят за прогрессом нескольких футболистов, имена которых он пока не может назвать.
Машадо рассчитывает использовать интерес российского клуба для выкупа трансфера Педро Роши, который сегодня присоединился к "Крузейро" на правах аренды до конца 2019 года.
Не пропустите: Стало известно, сколько "Крузейро" заплатит "Спартаку" за аренду Педро Роши. | http://soccernews.ru
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|38
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|38
|55
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|38
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|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
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|12
|Крузейро
|38
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|13
|Флуминенсе
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|Витория
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|Интернасьонал
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|Фигейренсе
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|20
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|38
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