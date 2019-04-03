"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

Теги спартак москвакрузейропедро рошатрансферы

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

Два игрока "Крузейро" привлекли внимание московского "Спартака", об этом рассказал вице-президент бразильского клуба Итаир Машадо.

По его словам, "красно-белые" внимательно следят за прогрессом нескольких футболистов, имена которых он пока не может назвать.

Машадо рассчитывает использовать интерес российского клуба для выкупа трансфера Педро Роши, который сегодня присоединился к "Крузейро" на правах аренды до конца 2019 года.

Не пропустите: Стало известно, сколько "Крузейро" заплатит "Спартаку" за аренду Педро Роши. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эффект Санчо. Как Бундеслига стала английских тинэйджеров воровать

Эффект Санчо. Как Бундеслига стала английских тинэйджеров воровать

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас Палмейрас 38 80
2 Сантос Сантос 38 71
3 Фламенго Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс Коринтианс 38 55
8 Понте Прета Понте Прета 38 53
9 Гремио Гремио 38 53
10 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро Крузейро 38 51
13 Флуминенсе Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба Коритиба 38 46
16 Витория Витория 38 45
17 Интернасьонал Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов