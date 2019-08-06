"Спартак" нацелился на еще одного футболиста АЗ

Хавбек АЗ Тен Копмейнерс может перебраться в Россию.

По сведениям "Спорт-Экспресс", в услугах 21-летнего голландца заинтересован "Спартак". Напомним, что ранее в московский клуб перешел его одноклубник Гус Тиль.

Контракт Копмейнерса с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

Копмейнерс является воспитанником АЗ. За первую команду он провел 71 матч, забил 10 голов и отдал 7 ассистов.

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