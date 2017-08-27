"Спартак" нацелился на форварда "Манчестер Сити"

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"Спартак" нацелился на форварда "Манчестер Сити"Московский "Спартак" интересуется форвардом английского "Манчестер Сити" Уилфридом Бони, информирует Mirror.

По сведениям издания, "красно-белые" рассматривают возможность с приобретением 28-летнего нападающего "горожан".

Также на ивуарийца претендуют "Суонси", испанская "Валенсия" и французский "Марсель".

Напомним, "Спартак" повторил антирекорды "Локомотива" и "Зенита". | soccernews.ru

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