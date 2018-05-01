"Спартак" нацелился на форварда "Милана"

Теги спартак москваникола калиничфиорентинамилан

"Спартак" нацелился на форварда "Милана"Московский "Спартак" нацелился на форварда "Фиорентины" Николу Калинича, который текущий сезон проводит на правах аренды в "Милане".

Так, по сведениям Tuttomercatoweb, "красно-белые" уже выходили на контакт с 30-летним нападающим. Главным конкурентом чемпиона России в борьбе за хорвата называется гельзенкирхенский "Шальке".

В нынешнем сезоне Калинич забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 37 матчах за "Милан".

Напомним, Червиченко назвал возможное чемпионство "Спартака" курьезным. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов