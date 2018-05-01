"Спартак" нацелился на форварда "Милана"

Московский "Спартак" нацелился на форварда "Фиорентины" Николу Калинича, который текущий сезон проводит на правах аренды в "Милане".

Так, по сведениям Tuttomercatoweb, "красно-белые" уже выходили на контакт с 30-летним нападающим. Главным конкурентом чемпиона России в борьбе за хорвата называется гельзенкирхенский "Шальке".

В нынешнем сезоне Калинич забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 37 матчах за "Милан".

Напомним, Червиченко назвал возможное чемпионство "Спартака" курьезным. | soccernews.ru