"Спартак" нацелился на форварда сборной Камеруна

Московский "Спартак" нацелился на форварда французского "Лорьяна" Бенжамена Муканджо, информирует Le10 Sport.

Помимо "красно-белых" 28-летним нападающим также интересуется английский "Бирмингем Сити". Однако игрок сборной Камеруна склоняется к тому, чтобы перебраться в Россию, так как для него приоритетом является выступление в Лиге чемпионов.

В завершившемся сезоне Муканджо забил 13 мячей и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за "Лорьян".

Напомним, вчера "Спартак" не сумел обыграть "Славен". | soccernews.ru