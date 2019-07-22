"Спартак" нацелился на форварда "Шахтера"

"Спартак" проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом последующего выкупа.

26-летний Кайоде выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего за украинский клуб он провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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