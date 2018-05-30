"Спартак" нацелился на французского хавбека

Московский "Спартак" нацелился на полузащитника сербской "Црвены Звезды" Дамьена Ле Таллека, информирует журналист Мохамед Тубаш-Тер.

В частности, он сообщил, что помимо "красно-белых" на 28-летнего хавбека, который в период с 2014-го по 2016-й годы выступал за "Мордовию", также претендует загребское "Динамо".

В завершившемся сезоне Ле Таллек забил 1 гол в 42 матчах за "Црвену Звезду". Его контракт с сербским клубом рассчитан до лета текущего года.

Напомним, Аленичев оценил свои шансы вернуться в "Спартак". | soccernews.ru