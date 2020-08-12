"Спартак" нацелился на французского опорника
Московский "Спартак" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Гента" Элише Овусу, сообщает "РБ-Спорт".
По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать повышенный интерес к игроку, а также его стоимость. "Гент" оценивает хавбека не менее, чем в восемь миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Овусу провел за "Гент" 41 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контрактс с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Франции не вызывался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20