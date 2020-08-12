"Спартак" нацелился на французского опорника

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"Спартак" нацелился на французского опорника

Московский "Спартак" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Гента" Элише Овусу, сообщает "РБ-Спорт".

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать повышенный интерес к игроку, а также его стоимость. "Гент" оценивает хавбека не менее, чем в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Овусу провел за "Гент" 41 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контрактс с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Франции не вызывался.

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