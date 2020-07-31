"Спартак" нацелился на французского защитника

Теги спартак москвастрасбуркенни лаламарсельаугсбургтрансферы

"Спартак" нацелился на французского защитника

Правый защитник "Страсбура" Кенни Лала может этим летом оказаться в московском "Спартаке".

По информации Le10Sport, "красно-белые" готовы сделать конкретное предложение о трансфере французского фулбека.

На 28-летнего футболиста также претендуют "Марсель" и "Аугсбург".

Рыночная стоимость Лала - 9,5 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок забил 2 гола и сделал 1 ассист в 33 матчах.

Не пропустите: Кокорин проигнорировал вопросы о переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1

"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов