"Спартак" нацелился на французского защитника

Правый защитник "Страсбура" Кенни Лала может этим летом оказаться в московском "Спартаке".

По информации Le10Sport, "красно-белые" готовы сделать конкретное предложение о трансфере французского фулбека.

На 28-летнего футболиста также претендуют "Марсель" и "Аугсбург".

Рыночная стоимость Лала - 9,5 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок забил 2 гола и сделал 1 ассист в 33 матчах.

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