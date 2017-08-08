"Спартак" нацелился на Гарая

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"Спартак" нацелился на Гарая"Спартак" интересуется защитником "Валенсии" Эсекьелем Гараем.

Москвичи готовы заплатить за бывшего игрока "Зенита" 20 миллионов евро.

Кроме того, аргентинским футболистом также интересуется «"Ювентус".

В прошлом сезоне Гарай сыграл за "Валенсию" в 27-ми матчах Примеры, забив четыре гола. 

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