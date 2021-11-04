"Спартак" нацелился на голкипера "Балтики"

Фото инстаграм Максима Бориско

Вратарь "Балтики" Максим Бориско попал в сферу интересов московского "Спартака", сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, "красно-белые" хотят усилить позицию голкипера грядущей зимой, и 21-летний футболист калининградской команды входит в их шорт-лист.

В контракте стража ворот не прописана сумма отступных. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

В текущем сезоне Бориско сыграл за "Балтику" 13 матчей и пропустил 8 голов.

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