"Спартак" нацелился на голкипера "Балтики"
Фото инстаграм Максима Бориско
Вратарь "Балтики" Максим Бориско попал в сферу интересов московского "Спартака", сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, "красно-белые" хотят усилить позицию голкипера грядущей зимой, и 21-летний футболист калининградской команды входит в их шорт-лист.
В контракте стража ворот не прописана сумма отступных. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.
В текущем сезоне Бориско сыграл за "Балтику" 13 матчей и пропустил 8 голов.
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