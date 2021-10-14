"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ

Фото: инстаграм Ивана Ломаева/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проявляет интерес к вратарю самарских "Крыльев Советов" Ивану Ломаеву, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "красно-белые" рассматривает возможность приобретения голкипера в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 22-летний Ломаев провел за "Крылья Советов" 10 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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