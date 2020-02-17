"Спартак" нацелился на голландского вингера
Московский "Спартак" проявляет интерес к вингеру "Фейеноорда" Стивену Бергейсу, сообщает Voetbal Primeur.
По информации источника, "красно-белые" готовы купить 28-летнего голландца летом. Детали возможного трансфера пока неизвестны.
В текущем сезоне Бергейс сыграл за "Фейеноорд" 34 матча, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро.
Не пропустите: "Спартак" в товарищеском матче обыграл "Арарат". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Караев опроверг информацию о решении ЦСКА не подписывать его из-за лишнего веса
-
Сборная России отреагировала на дебютный гол Смолова за "Сельту"
-
Рыбус сравнил сборные России и Польши
-
Артета прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках
-
"Спасибо, братва": Смолов поблагодарил игроков "Локомотива" за поддержку
-
"Милан" нашёл замену для Доннаруммы
-
"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето
-
Тренер "Сельты" объяснил замену Смолова в середине второго тайма матча с "Реалом"
-
Агент Стерлинга отреагировал на слухи об интересе "Реала"
-
Бывший арбитр Андухар считает, что Бэйл заслуживал удаления в матче с "Сельтой"
-
Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту"
-
"Спартак" нацелился на голландского вингера
-
"Локомотив" показал реакцию игроков команды на гол Смолова в ворота "Реала"
-
Янг стал первым с 1997 года англичанином, забившим за "Интер" в Серии А
-
Смолов прокомментировал свой дебютный гол за "Сельту"
-
Рыбус высказался о своём будущем в "Локомотиве"
-
Уткин ярко отреагировал на дебютный гол Смолова за "Сельту"
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
5
"Реал" не смог обыграть "Сельту" Смолова в матче Примеры
-
1
"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23