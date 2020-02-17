"Спартак" нацелился на голландского вингера

Московский "Спартак" проявляет интерес к вингеру "Фейеноорда" Стивену Бергейсу, сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, "красно-белые" готовы купить 28-летнего голландца летом. Детали возможного трансфера пока неизвестны.

В текущем сезоне Бергейс сыграл за "Фейеноорд" 34 матча, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро.

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