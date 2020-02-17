"Спартак" нацелился на голландского вингера

Теги спартак москвафейеноордстивен бергейстрансферы

"Спартак" нацелился на голландского вингера

Московский "Спартак" проявляет интерес к вингеру "Фейеноорда" Стивену Бергейсу, сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, "красно-белые" готовы купить 28-летнего голландца летом. Детали возможного трансфера пока неизвестны.

В текущем сезоне Бергейс сыграл за "Фейеноорд" 34 матча, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро.

Не пропустите: "Спартак" в товарищеском матче обыграл "Арарат". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето

"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов