"Спартак" нацелился на хавбека "Андерлехта"
Московский "Спартак" нацелился на полузащитника бельгийского "Андерлехта" Софиану Ханни, информирует Het Nieuwsblad.
По сведениям источника, официального предложения по 27-летнему хавбеку "красно-белые" пока не делали, однако вполне возможно, что оно поступит уже в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Ханни забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за "Андерлехт".
Напомним, агент опроверг переход Альвареса в "Спартак". | soccernews.ru
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