"Спартак" нацелился на хавбека "Андерлехта"

Московский "Спартак" нацелился на полузащитника бельгийского "Андерлехта" Софиану Ханни, информирует Het Nieuwsblad.

По сведениям источника, официального предложения по 27-летнему хавбеку "красно-белые" пока не делали, однако вполне возможно, что оно поступит уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Ханни забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за "Андерлехт".

Напомним, агент опроверг переход Альвареса в "Спартак". | soccernews.ru