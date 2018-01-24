"Спартак" нацелился на хавбека "Андерлехта"

Теги спартак москваандерлехтсофиан ханни

"Спартак" нацелился на хавбека "Андерлехта"Московский "Спартак" нацелился на полузащитника бельгийского "Андерлехта" Софиану Ханни, информирует Het Nieuwsblad.

По сведениям источника, официального предложения по 27-летнему хавбеку "красно-белые" пока не делали, однако вполне возможно, что оно поступит уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Ханни забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за "Андерлехт".

Напомним, агент опроверг переход Альвареса в "Спартак". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге 22 54
2 Шарлеруа 23 45
3 Андерлехт 23 44
4 Гент 23 36
5 Антверпен 23 36
6 Сент-Трюйден 23 32
7 Генк 23 30
8 Ред Стар Ваасланд 23 29
9 Кортрийк 23 29
10 Стандард Льеж 23 29
11 Зульте-Варегем 23 26
12 Мукрон Перувелз 23 26
13 Остенде 22 25
14 Локерен 23 24
15 Эупен 23 19
16 Мехелен 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов