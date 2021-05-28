"Спартак" нацелился на хавбека "Бенфики"
Фото инстаграм Габриэла Пиреса
Московский "Спартак" может подписать опорного полузащитника "Бенфики" Габриэла Пиреса.
По информации журналиста Педру Алмейды, на трансфере 27-летнего футболиста настаивает новый главный тренер "красно-белых" Руй Витория.
Рыночная стоимость бразильского хавбека оценивается в 7 миллионов евро.
В минувшем сезоне Габриэл сыграл за "Бенфику" 32 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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