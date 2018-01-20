"Спартак" нацелился на хавбека "Ботафого"

Полузащитник "Ботафого" Игор Рабелло может продолжить карьеру в России, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, в услугах 22-летнего бразильца заинтересован московский "Спартак", который уже начал переговоры о его трансфере.

Ранее на Рабелло претендовал "Удинезе", однако "Ботафого" отказался продавать хавбека в итальянский клуб.

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