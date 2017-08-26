"Спартак" нацелился на хавбека "Црвены Звезды"

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"Спартак" нацелился на хавбека "Црвены Звезды"

Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Црвены Звезды" Каку Гелору Канга, сообщает Hot Sport.

По информации источника, "красно-белые" хотят купить 26-летнего габонца до закрытия летнего трансферного окна и, по некоторым данным, уже сделали предложение сербскому клубу.

Стоит отметить, что Канга ранее уже выступал в РФПЛ - с 2013 по 2016 год он защищал цвета "Ростова".

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