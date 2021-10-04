"Спартак" нацелился на хавбека "Локомотива"

Фото: инстаграм Даниила Куликова/Автор неизвестен

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Даниилу Куликову, сообщает Sport24.

По сведениям источника, "красно-белые" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

23-летний Куликов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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