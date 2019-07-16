"Спартак" нацелился на хавбека ПСВ

Теги спартак москвапсвтрансферыгастон перейро

"Спартак" нацелился на хавбека ПСВ
"Спартак" проявляет интерес к уругвайскому атакующему полузащитнику ПСВ Гастону Перейро, сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

По данным источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов настаивает на приобретении диспетчера.

24-летний Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек провел 36 матчей за голландский клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Спартак" отложил трансфер Гильерме. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Де Лигт прилетел в Турин, чтобы перейти в "Ювентус"

Де Лигт прилетел в Турин, чтобы перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов