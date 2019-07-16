"Спартак" нацелился на хавбека ПСВ



"Спартак" проявляет интерес к уругвайскому атакующему полузащитнику ПСВ Гастону Перейро, сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

По данным источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов настаивает на приобретении диспетчера.

24-летний Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек провел 36 матчей за голландский клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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