"Спартак" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"

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"Спартак" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"

Московский "Спартак" хочет усилить свою полузащиту игроком "РБ Лейпциг" Брумой, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "красно-белые" изучают возможность приобретения 24-летнего португальца во время летнего трансферного окна.

Конкуренцию российскому клубу в гонке за хавбеком составят ПСВ и "Порту".

"РБ Лейпциг" купил Бруму два года назад за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Пойдёт он в РПЛ,как же,он хороший хавбек,может стать для Спартака новым Промесом,но я считаю,что с его талантом нужно двигаться дальше!

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