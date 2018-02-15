"Спартак" нацелился на хавбека "Ростова"

Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Ростова" Дмитрию Скопинцеву, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" подпишут 20-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна, если донской клуб найдёт ему замену.

Стоит отметить, что первую половину текущего сезона Скопинцев провёл на правах аренды в "Балтике", сыграл 25 матчей и забил 10 голов.

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