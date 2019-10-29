"Спартак" нацелился на хавбека "Ростова"



"Спартак" проявляет интерес к норвежскому полузащитнику "Ростова" Матиасу Норманну, сообщает Федеральное агентство новостей.

По сведениям источника, московский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него восемь миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". "Ростов" в свою очередь надеется сохранить игрока хотя бы до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Норманн провел за "Ростов" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол, а также отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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