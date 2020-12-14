"Спартак" нацелился на хавбека "Ростова"
"Спартак" проявляет интерес к норвежскому полузащитнику "Ростова" Матиасу Норманну, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, московский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стороны в ближайшее время начнут переговоры. Ранее сообщалось, что "Ростов" хочет продать Норманна в один из клубов английской Премьер-лиги.
24-летний Норманн в нынешнем сезоне провел за "Ростов" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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