"Спартак" нацелился на хавбека "Ростова"

"Спартак" проявляет интерес к норвежскому полузащитнику "Ростова" Матиасу Норманну, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, московский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стороны в ближайшее время начнут переговоры. Ранее сообщалось, что "Ростов" хочет продать Норманна в один из клубов английской Премьер-лиги.

24-летний Норманн в нынешнем сезоне провел за "Ростов" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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