"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге

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"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
"Спартак" интересуется марокканским полузащитником "Шальке-04" Амином Аритом, сообщает Transfermarkt.

По данным источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Шальке" оценивает хавбека в 12-15 миллионов евро. Также игроком интересуется "Дженоа", который хочет арендовать его с правом последующего выкупа.

22-летний Арит выступает за "Шальке" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за немецкий клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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