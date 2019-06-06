"Спартак" нацелился на хавбека "Спортинга"

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Матеус Перейра попал в сферу интересов "Спартака".

Как сообщает A Bola, в услугах 23-летнего бразильца также заинтересовано московское "Динамо" и несколько английских клубов. Отмечается, что португальский клуб хочет выручить с продажи игрока порядка 10 миллионов евро, а также получить 20% от следующей перепродажи.

В минувшем сезоне Перейра находился в аренде в "Нюрнберге". В Германии он провел 21 игру, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Действующее соглашение Перейры с клубом истекает в июне 2022 года.

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