"Спартак" нацелился на хавбека "Торино"

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"Спартак" нацелился на хавбека "Торино"

Атакующий полузащитник "Торино" Адем Ляйич стал трансферной целью "Спартака", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красно-белые" возобновили интерес к 26-летнему сербу, которого клуб уже пытался купить прошлым летом.

Отметим, что "Торино" готов продать Ляйича, если за него предложат 12 миллионов евро.

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