"Спартак" нацелился на хорватского защитника

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"Спартак" нацелился на хорватского защитникаМосковский "Спартак" нацелился на защитника хорватского "Славен Белупо" Николу Катича, информирует Record Sport. 

По сведениям источника, уже в ближайший вторник 21-летний бек и его представители прибудут в столицу России, чтобы обсудить его возможный переход в самый титулованный клуб России.

Также на игрока претендует шотландский "Рейнджерс".

Напомним, "Спартак" определился со своей позицией по Педро Роше. | soccernews.ru

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