"Спартак" нацелился на хорватского защитника

Московский "Спартак" нацелился на защитника хорватского "Славен Белупо" Николу Катича, информирует Record Sport.

По сведениям источника, уже в ближайший вторник 21-летний бек и его представители прибудут в столицу России, чтобы обсудить его возможный переход в самый титулованный клуб России.

Также на игрока претендует шотландский "Рейнджерс".

Напомним, "Спартак" определился со своей позицией по Педро Роше. | soccernews.ru