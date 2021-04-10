"Спартак" нацелился на итальянского защитника

Фото инстаграм Луки Кальдиролы

Московский "Спартак" возобновил интерес к центральному защитнику "Беневенто" Луке Кальдироле.

По информации Calciomercato, "красно-белые" уже пытались купить итальянца в 2020 году, но не смогли договориться о его трансфере. Однако российский клуб попытается ещё раз заполучить игрока.

Помимо "Спартака" на 30-летнего футболиста, который в июне может стать свободным агентом, претендует "Сампдория".

В текущем сезоне Кальдирола сыграл за "Беневенто" 18 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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