"Спартак" нацелился на итальянского защитника

1 Теги беневентоспартак москвалука кальдиролатрансферы

"Спартак" нацелился на итальянского защитника

Фото инстаграм Луки Кальдиролы

Московский "Спартак" возобновил интерес к центральному защитнику "Беневенто" Луке Кальдироле.

По информации Calciomercato, "красно-белые" уже пытались купить итальянца в 2020 году, но не смогли договориться о его трансфере. Однако российский клуб попытается ещё раз заполучить игрока.

Помимо "Спартака" на 30-летнего футболиста, который в июне может стать свободным агентом, претендует "Сампдория".

В текущем сезоне Кальдирола сыграл за "Беневенто" 18 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в бразильском хавбеке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

bevajaj

★ My last month paycheck was for 1500 dollars… YDK All i did was simple online work from comfort at home for 3-4 hours / day that I got from this agency I discovered over the internet and they paid me for it 95 bucks every hour ... See this site ………………… .www.online.work45.com

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"

Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов