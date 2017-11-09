"Спартак" нацелился на камерунского хавбека

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"Спартак" нацелился на камерунского хавбека

Полузащитник пражской "Спарты" Жорж Манджек стал трансферной целью трёх европейских клубов, сообщает итальянская пресса.

Среди претендентов на 28-летнего камерунца числятся "Спартак", "Болонья" и "Гамбург".

В этом сезоне Манджек сыграл за "Спарту" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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