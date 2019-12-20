"Спартак" нацелился на колумбийского бомбардира

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"Спартак" нацелился на колумбийского бомбардира

Нападающий "Ривер Плейт" Рафаэль Сантос Борре стал трансферной целью "Спартака".

Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" следят за игрой 24-летнего колумбийца. Переход может состояться как зимой, так и летом.

Стоит отметить, что в прошлое межсезонье форвард мог оказаться в московском "Динамо".

Борре выступает за "Ривер Плейт" с 2017 года, сыграл 88 матчей, забил 29 голов и сделал 10 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 12,5 миллионов евро.

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