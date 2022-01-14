"Спартак" нацелился на нападающего "Интера"

Фото твиттер "Интера"

Форвард миланского "Интера" Мартин Сатриано стал трансферной целью "Спартака", утверждает FcInterNews.

По информации источника, в подписании 20-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер "красно-белых" Паоло Ваноли.

Также на уругвайца претендуют "Брест", "Кальяри", "Базель" и "Ноттингем Форест".

"Интер" готов отдать Сатриано в аренду до конца сезона, когда согласует с ним продление контракта до 2026 года.

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