"Спартак" нацелился на одного из лидеров сборной Турции
Фото: инстаграм Озана Туфана/Автор неизвестен
Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Фенербахче" Озану Туфану, сообщает FotoMac.
По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек находится в сфере интересов "Вест Бромвича" и "Кристал Пэлас".
26-летний Туфан в нынешнем сезоне провел за "Фенербахче" 31 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Турции сыграл 57 матчей и забил девять голов.
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