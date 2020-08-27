"Спартак" нацелился на полузащитника "Ниццы"

Хавбек "Ниццы" Вилан Сипрьен попал в сферу интересов московского "Спартака", утверждает Get French Football News.

По информации источника, "красно-белые" намерены купить 25-летнего француза этим летом.

Конкуренцию российскому клубу в гонке за центральным полузащитником составят "Бордо" и "Страсбур".

Рыночная стоимость Сипрьена оценивается в 14,5 миллионов евро.

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