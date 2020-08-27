"Спартак" нацелился на полузащитника "Ниццы"

Теги спартак москваниццавилан сипрьентрансферы

"Спартак" нацелился на полузащитника "Ниццы"

Хавбек "Ниццы" Вилан Сипрьен попал в сферу интересов московского "Спартака", утверждает Get French Football News.

По информации источника, "красно-белые" намерены купить 25-летнего француза этим летом.

Конкуренцию российскому клубу в гонке за центральным полузащитником составят "Бордо" и "Страсбур".

Рыночная стоимость Сипрьена оценивается в 14,5 миллионов евро.

Не пропустите: Четвёртый клуб включился в борьбу за защитника "Спартака" Рассказова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дриусси пропустит до 6 недель из-за травмы

Дриусси пропустит до 6 недель из-за травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов