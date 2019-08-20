"Спартак" нацелился на полузащитника "Ромы"

"Спартак" интересуется хавбеком "Ромы" Максимом Ганолоном. Об этом пишет Le 10 Sport.

Ранее в футболисте были заинтересованы "Галатасарай" и "Ренн".

В минувшем сезоне полузащитник выступал в "Севилье", в которой забил 1 гол в 13 матчах.

В "Рому" футболист перешел из "Лиона" в 2017 году за 5 миллионов евро. На данный момент его трансферная стоимость - 4 миллиона евро.

Напомним, вчера, 19 августа, "Спартак" в московском дерби с ЦСКА одержал победу (1:2).

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