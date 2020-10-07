"Спартак" нацелился на португальского полузащитника

Московский "Спартак" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Лилля" Шеке, сообщает Insidefutbol.

По сведениям издания, московский клуб может приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. "Лилль" оценивает игрока в 10 миллионов евро, но готов отдать его в аренду с правом последующего выкупа.

25-летний Хека выступает за "Лилль" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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